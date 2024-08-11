Если ВСУ захватят Курскую АЭС, то весь регион ждут аварийные отключения света

Курская АЭС. Фото: росСМИ

Если Россия потеряет контроль над Курской АЭС, то на территории РФ возможен масштабный блекаут. Подобные проблемы были, когда аварийно отключили Ростовскую АЭС.

Об этом в комментарии российскому RTVI заявил инженер-физик Андрей Ожаровский.

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На Курск АЭС приходится более половины установленной мощности всех электростанций Черноземья. Она входит в тройку крупнейших атомных станций в России. В общей сложности на станции четыре энергоблока, но в режиме генерации работают только №3 и №4 общей мощностью 2 тыс. МВт.

"В случае потери контроля со стороны России над Курской атомной станцией, если получившие над ней контроль каким-то образом остановят выработку электроэнергии, то вполне возможно повторение ситуации, которая была во время аварийного отключения одного из реакторов на Ростовской АЭС, когда был масштабный блекаут, и миллионы людей остались без электроэнергии", — говорит инженер-физик Андрей Ожаровский.

В то же время, по его словам, энергосистема может быть восстановлена за счет перебрасывания электроэнергии из других регионов, но на это нужно время. Эксперт уточнил, что сейчас атомная станция пока в безопасности, но это "достаточно серьезно потрепанная энергосистема на юге России".