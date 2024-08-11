Если ВСУ захватят Курскую АЭС, то весь регион ждут аварийные отключения света

В РФ прогнозируют масштабный блекаут — это произойдет, если ВСУ захватят Курскую АЭС
Если Россия потеряет контроль над Курской АЭС, то на территории РФ возможен масштабный блекаут. Подобные проблемы были, когда аварийно отключили Ростовскую АЭС.
Об этом в комментарии российскому RTVI заявил инженер-физик Андрей Ожаровский.
Почему Курская АЭС так важна для России
На Курск АЭС приходится более половины установленной мощности всех электростанций Черноземья. Она входит в тройку крупнейших атомных станций в России. В общей сложности на станции четыре энергоблока, но в режиме генерации работают только №3 и №4 общей мощностью 2 тыс. МВт.
"В случае потери контроля со стороны России над Курской атомной станцией, если получившие над ней контроль каким-то образом остановят выработку электроэнергии, то вполне возможно повторение ситуации, которая была во время аварийного отключения одного из реакторов на Ростовской АЭС, когда был масштабный блекаут, и миллионы людей остались без электроэнергии", — говорит инженер-физик Андрей Ожаровский.
В то же время, по его словам, энергосистема может быть восстановлена за счет перебрасывания электроэнергии из других регионов, но на это нужно время. Эксперт уточнил, что сейчас атомная станция пока в безопасности, но это "достаточно серьезно потрепанная энергосистема на юге России".
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