Якщо ЗСУ захоплять Курську АЕС, то весь регіон чекають аварійні відключення світла

Курська АЕС. Фото: росЗМІ

Якщо Росія втратить контроль над Курською АЕС, то на території РФ можливий масштабний блекаут. Подібні проблеми були, коли аварійно вимкнули Ростовську АЕС.

Про це в коментарі російському RTVI заявив інженер-фізик Андрій Ожаровський.

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На Курську АЕС припадає більше половини встановленої потужності всіх електростанцій Чорнозем'я. Вона входить до трійки найбільших атомних станцій у Росії. Загалом на станції чотири енергоблоки, але в режимі генерації працюють тільки №3 і №4 загальною потужністю 2 тис. МВт.

"У разі втрати контролю з боку Росії над Курською атомною станцією, якщо ті, хто отримає над нею контроль, якимось чином зупинять вироблення електроенергії, то цілком можливе повторення ситуації, яка була під час аварійного вимкнення одного з реакторів на Ростовській АЕС, коли був масштабний блекаут, і мільйони людей залишилися без електроенергії", — інженер-фізик Андрій Ожаровський.

Водночас за його словами, енергосистему може бути відновлено за рахунок перекидання електроенергії з інших регіонів, але на це потрібен час. Він уточнив, що наразі атомна станція не перебуває під загрозою, але "досить серйозно пошарпана енергосистема на півдні Росії". І це може погіршити ситуацію, вважає експерт.