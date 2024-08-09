Місто Курчатов у Росії 9 серпня залишилося без світла

Курська АЕС. Фото: росЗМІ

Місто Курчатов в Курській області у п'ятницю, 9 серпня, повністю залишилося без електроенергії. Причиною стала атака безпілотників на російський регіон.

Про це повідомив в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.

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За словами місцевої влади, внаслідок падіння уламків дрона на трансформаторну підстанцію в одному з районів Курської області виникла пожежа.

"Відсутнє енергопостачання в Курчатові, а також у частині Курчатовського, Жовтневого, Великосолдатського, Обоянського, Білівського районів", — йдеться у повідомленні.

Наразі там тривають аварійні роботи, а підключення мешканців планується за резервними схемами.