Місто Курчатов у Росії 9 серпня залишилося без світла

Російське місто, в якому розташована Курська АЕС, залишилося без світла
9 серпня 2024 23:52
Курська АЕС. Фото: росЗМІ
Місто Курчатов в Курській області у п'ятницю, 9 серпня, повністю залишилося без електроенергії. Причиною стала атака безпілотників на російський регіон.
Про це повідомив в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.
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За словами місцевої влади, внаслідок падіння уламків дрона на трансформаторну підстанцію в одному з районів Курської області виникла пожежа.
"Відсутнє енергопостачання в Курчатові, а також у частині Курчатовського, Жовтневого, Великосолдатського, Обоянського, Білівського районів", — йдеться у повідомленні.
Наразі там тривають аварійні роботи, а підключення мешканців планується за резервними схемами.
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