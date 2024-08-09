Город Курчатов в России 9 августа остался без света

Курская АЭС. Фото: росСМИ

Город Курчатов в Курской области в пятницу, 9 августа, полностью остался без электроэнергии. Причиной стала атака беспилотников на российский регион.

Об этом сообщил и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов.

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По словам местных властей, в результате падения обломков дрона на трансформаторную подстанцию в одном из районов Курской области возник пожар.

"Отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Жовтневого, Великосолдатского, Обоянского, Беловского районов", — говорится в сообщении.

Сейчас там ведутся аварийные работы, а подключение жителей планируется по резервным схемам.