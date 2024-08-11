Збита ракета впавши на багатоповерхівку у Курську поранила 13 людей, а у Бєлгороді оголошена повітряна тривога

В Курську збита ракета потрапила в будинок, а у Бєлгороді та Воронежі вибухи та постійні тривоги
Щонайменше 13 росіян постраждали в Курську внаслідок падіння ракети на житловий будинок після того, як її збили протиповітряні сили РФ. У Бєлгородській області постійно лунає повітряна тривога, а у Воронежі чутні вибухи.
Про це 11 серпня, у неділю повідомляють Telegram-канали Astra і Shot.
Ситуація в Курську
Як повідомляється, в результаті падіння ракети ніхто з мешканців будинку не постраждав, але тринадцять отримали поранення. двоє з них — важкі. Будинок вже загасили. Падіння ракети спричинило спрацювання ППО РФ, в результаті уламки потрапили в житлову будівлю.
Тим часом повідомляється, що вибухи знову гримлять над Курськом. Очевидці стверджують, що було чутно від двох до п'яти вибухів.
Ситуація у Воронежі
Там очевидці теж повідомляють про вибухи у небі. Попередньо, спрацювала система ППО. Офіційної інформації про руйнування і постраждалих немає. Перед цим російське МНС попереджало про небезпеку атаки БПЛА і попросило мешканців не виходити на вулицю.
Ситуація у Бєлгородській області
Бєлгородщина сьогодні не спить, адже там одна за одною спрацьовує повітряна тривога, про що постійно повідомляє місцевий губернатор Гладков.
А у Шебекине немає електроенергії в частині міста після обстрілів.
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