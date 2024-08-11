Сбитая ракета упала на многоэтажку в Курске ранила 13 человек, а в Белгороде объявлена воздушная тревога

Результат падения сбитой ракеты российской ПВО в Курске. Фото: росСМИ

По меньшей мере, 13 россиян пострадали в Курске в результате падения ракеты на жилой дом после того, как ее сбили противовоздушные силы РФ. В Белгородской области постоянно раздается воздушная тревога, а в Воронеже слышны взрывы.

Об этом 11 августа, в воскресенье сообщают Telegram-каналы Astra и Shot.

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Ситуация в Курске

Как сообщается, в результате падения ракеты никто из жильцов дома не пострадал, но тринадцать росиян получили ранения, двое из них – тяжелые. Дом уже потушили. К падению ракеты привело срабатывание ПВО РФ, в результате обломки попали в жилое здание.

Тем временем сообщается, что взрывы снова гремят над Курском. Очевидцы утверждают, что было слышно от двух до пяти взрывов.

Ситуация в Воронеже

Там очевидцы тоже сообщают о взрывах в небе. Предварительно сработала система ПВО. Официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. Перед этим российское МЧС предупреждало об опасности атаки БПЛА и попросило жителей не выходить на улицу.

Ситуация в Белгородской области

Белгородщина сегодня не спит, ведь там одна за другой срабатывает воздушная тревога, о чем постоянно сообщает местный губернатор Гладков.

Информация от губернатора Белгородской области. Фото: Скриншот

А в Шебекино нет электроэнергии в части города после обстрелов.