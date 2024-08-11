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В Курске сбитая ракета попала в дом, а в Белгороде и Воронеже взрывы и постоянные тревоги

11 августа 2024 04:42
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Сбитая ракета упала на многоэтажку в Курске ранила 13 человек, а в Белгороде объявлена воздушная тревога
Результат падения сбитой ракеты российской ПВО в Курске. Фото: росСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

По меньшей мере, 13 россиян пострадали в Курске в результате падения ракеты на жилой дом после того, как ее сбили противовоздушные силы РФ. В Белгородской области постоянно раздается воздушная тревога, а в Воронеже слышны взрывы.

Об этом 11 августа, в воскресенье сообщают Telegram-каналы Astra и Shot.

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Ситуация в Курске

Как сообщается, в результате падения ракеты никто из жильцов дома не пострадал, но тринадцать росиян получили ранения, двое из них – тяжелые. Дом уже потушили. К падению ракеты привело срабатывание ПВО РФ, в результате обломки попали в жилое здание.

Тем временем сообщается, что взрывы снова гремят над Курском. Очевидцы утверждают, что было слышно от двух до пяти взрывов.

Ситуация в Воронеже

Там очевидцы тоже сообщают о взрывах в небе. Предварительно сработала система ПВО. Официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. Перед этим российское МЧС предупреждало об опасности атаки БПЛА и попросило жителей не выходить на улицу.

Ситуация в Белгородской области

Белгородщина сегодня не спит, ведь там одна за другой срабатывает воздушная тревога, о чем постоянно сообщает местный губернатор Гладков.

В Курске сбитая ракета попала в дом, а в Белгороде и Воронеже взрывы и постоянные тревоги - фото 1
Информация от губернатора Белгородской области. Фото: Скриншот

А в Шебекино нет электроэнергии в части города после обстрелов.

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04:42 В Курске сбитая ракета попала в дом, а в Белгороде и Воронеже взрывы и постоянные тревоги

04:30 Жара +33 °С и дожди — синоптики предостерегли ряд областей об опасности сегодня

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04:03 В Киевской области раздаются взрывы — ПВО отбивает атаку ударных БпЛА

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03:55 В Минобороны заявили, что "Резерв+" будет выполнять онлайн-функции ТЦК

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