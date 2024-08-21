Москву атаковали дроны - в сети распространяют видео работы ПВО

Взрывы в Москве. Фото: росСМИ

В ночь на 21 августа в городском округе Подольской силы противовоздушной Минобороны РФ сообщили об отражении атаки летевших на Москву беспилотников. По словам местных властей, всего в Московской области было сбито 10 беспилотников.

Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

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Собянин заявил, что это вроде бы "одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время".

По его словам, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, работают специалисты экстренных служб.

По информации местных СМИ, первые взрывы слышали над Подольском около 2:50 ночи, повторные — в 3:10. Далее взрывы продолжались ориентировочно до 5 часов. Сообщают, что на подлете в столицу РФ сбили около 10 беспилотников.

В сети распространяются видео, якобы в момент сбития дронов.

Всего в Минобороны РФ отчитываются о якобы сбитии этой ночью 45 беспилотников в пяти областях. В оборонном ведомстве утверждают, что средствами ПВО были ликвидированы:

▪️11 дронов в Московской области,

▪️23 беспилотники в Брянской области,

▪️6 БПЛА в Белгородской области,

▪️3 дроны в Калужской области,

▪️та 2 БПЛА в Курской области.