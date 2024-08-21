Москву атаковали дроны - в сети распространяют видео работы ПВО

В Москве пожаловались на одну из самых масштабных атак беспилотников — что известно
В ночь на 21 августа в городском округе Подольской силы противовоздушной Минобороны РФ сообщили об отражении атаки летевших на Москву беспилотников. По словам местных властей, всего в Московской области было сбито 10 беспилотников.
Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.
В Москве ночью было тревожно из-за атаки беспилотников
Собянин заявил, что это вроде бы "одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время".
По его словам, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, работают специалисты экстренных служб.
По информации местных СМИ, первые взрывы слышали над Подольском около 2:50 ночи, повторные — в 3:10. Далее взрывы продолжались ориентировочно до 5 часов. Сообщают, что на подлете в столицу РФ сбили около 10 беспилотников.
В сети распространяются видео, якобы в момент сбития дронов.
Всего в Минобороны РФ отчитываются о якобы сбитии этой ночью 45 беспилотников в пяти областях. В оборонном ведомстве утверждают, что средствами ПВО были ликвидированы:
▪️11 дронов в Московской области,
▪️23 беспилотники в Брянской области,
▪️6 БПЛА в Белгородской области,
▪️3 дроны в Калужской области,
▪️та 2 БПЛА в Курской области.
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