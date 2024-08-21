Москву атакували дрони — в мережі поширюють відео роботи ППО

Вибухи в Москві. Фото: росЗМІ

У ніч на 21 серпня в міському окрузі Подольськ сили протиповітряної Міноборони РФ повідомили про відбиття атаки безпілотників, що летіли на Москву. За словами місцевої влади, загалом в Московській області було збито 10 безпілотників.

Про це повідомляє мер Москви Сергій Собянін.

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Собянін заявив, що це начебто "одна з наймасштабніших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час".

За його словами, на місці падіння уламків руйнувань і постраждалих немає, працюють фахівці екстрених служб.

За інформацією місцевих ЗМІ, перші вибухи чули над Подольськом близько 2:50 ночі, повторні — в 3:10. Далі вибухи тривали орієнтовно до 5 год. Повідомляють, що на підльоті до столиці РФ збили близько 10 безпілотників.

У мережі ширяться відео, нібито моменту збиття дронів.

Загалом у Міноборони РФ звітують про нібито збиття цієї ночі 45 безпілотників у п'яти областях. В оборонному відомстві стверджують, що засобами ППО були ліквідовані:

▪️11 дронів у Московській області,

▪️23 безпілотники у Брянській області,

▪️6 БПЛА у Бєлгородській області,

▪️3 дрони у Калузькій області,

▪️та 2 БПЛА у Курській області.