Москву атакували дрони — в мережі поширюють відео роботи ППО

У Москві поскаржились на одну із наймасштабніших атак безпілотників — що відомо
У ніч на 21 серпня в міському окрузі Подольськ сили протиповітряної Міноборони РФ повідомили про відбиття атаки безпілотників, що летіли на Москву. За словами місцевої влади, загалом в Московській області було збито 10 безпілотників.
Про це повідомляє мер Москви Сергій Собянін.
У Москві вночі було тривожно через атаку безпілотників
Собянін заявив, що це начебто "одна з наймасштабніших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час".
За його словами, на місці падіння уламків руйнувань і постраждалих немає, працюють фахівці екстрених служб.
За інформацією місцевих ЗМІ, перші вибухи чули над Подольськом близько 2:50 ночі, повторні — в 3:10. Далі вибухи тривали орієнтовно до 5 год. Повідомляють, що на підльоті до столиці РФ збили близько 10 безпілотників.
У мережі ширяться відео, нібито моменту збиття дронів.
Загалом у Міноборони РФ звітують про нібито збиття цієї ночі 45 безпілотників у п'яти областях. В оборонному відомстві стверджують, що засобами ППО були ліквідовані:
▪️11 дронів у Московській області,
▪️23 безпілотники у Брянській області,
▪️6 БПЛА у Бєлгородській області,
▪️3 дрони у Калузькій області,
▪️та 2 БПЛА у Курській області.
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