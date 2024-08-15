Під Москвою 15 серпня горить завод із виробництва засобів ППО — деталі

Пожежа на заводі. Фото: скриншот з відео

Під Москвою у четвер, 15 серпня, сталася пожежа на одному з підприємств. Відомо, що воно займається виробництвом засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в Telegram.

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"Під Москвою горить завод, який виробляв сільгосптехніку, а також засоби ПєВєО "Бук" і "Панцирь. Російська влада каже: "Фсьо по плану!" Начебто, завод збанкрутів", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Братчука

Водночас, за даними російських ЗМІ, пожежа виникла на території заводу імені Ухтомського в підмосковних Люберцях. Наразі площа пожежі вже збільшилася до 3 500 квадратних метрів.

Пожежа у Люберцях. Фото: росЗМІ

Там пишуть, що загорілося приміщення в компанії "Структура Арт", яка нібито виробляє декорації для різноманітних заходів і форумів. Причини загоряння не повідомляють.