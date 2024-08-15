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Под Москвой произошел пожар на заводе по производству средств ПВО

15 августа 2024 17:04
Евгения Брюховецкая - редактор
Под Москвой 15 августа горит завод по производству средств ПВО
Пожар на заводе. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Под Москвой в четверг, 15 августа, произошел пожар на одном из предприятий. Известно, что оно занимается производством средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в Telegram.

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"Под Москвой горит завод, производивший сельхозтехнику, а также средства ПеВеО "Бук" и "Панцирь. Российские власти говорят: "Фсе по плану!" Вроде бы, завод обанкротился", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Братчука

В то же время, по данным российских СМИ, пожар возник на территории завода имени Ухтомского в подмосковных Люберцах. Площадь пожара уже увеличилась до 3 500 квадратных метров.

горит завод в Люберцах 15 августа
Пожар в Люберцах Фото: росСМИ

Там пишут, что загорелось помещение в компании "Структура Арт", которая якобы производит декорации для различных мероприятий и форумов. Причины возгорания не сообщают.

пожар в Люберцах сегодня, 15 августа - горящий
Пожар в Люберцах Фото: росСМИ

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18:25 На Тернопольщине мужчина в военной форме стрелял в людей — есть погибшие и раненые

18:24 В России разбился бомбардировщик Ту-22, — росСМИ

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17:58 Прямое попадание во вражеский БМП, танк и пушку Рапира — в 3 ОШБр показали кадры уничтожения техники

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