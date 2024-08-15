Под Москвой 15 августа горит завод по производству средств ПВО

Пожар на заводе. Фото: скриншот с видео

Под Москвой в четверг, 15 августа, произошел пожар на одном из предприятий. Известно, что оно занимается производством средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в Telegram.

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"Под Москвой горит завод, производивший сельхозтехнику, а также средства ПеВеО "Бук" и "Панцирь. Российские власти говорят: "Фсе по плану!" Вроде бы, завод обанкротился", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Братчука

В то же время, по данным российских СМИ, пожар возник на территории завода имени Ухтомского в подмосковных Люберцах. Площадь пожара уже увеличилась до 3 500 квадратных метров.

Пожар в Люберцах Фото: росСМИ

Там пишут, что загорелось помещение в компании "Структура Арт", которая якобы производит декорации для различных мероприятий и форумов. Причины возгорания не сообщают.