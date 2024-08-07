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В Курской области России объявлено чрезвычайное положение из-за постоянных боевых действий

7 августа 2024 21:15
Дмитрий Галушка - Редактор
Бои в Курской области — объявлено чрезвычайное положение
Разрушены улицы в Курской области. Фото иллюстративное: росСМИ
Дмитрий Галушка - Редактор

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Российской Федерации Алексей Смирнов заявил, что вводит чрезвычайную ситуацию в регионе. Он отметил, что ситуация в приграничных частях области остается сложной.

Об этом Смирнов сообщил на своей странице в Telegram в среду, 7 августа.

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"В Курской области сохраняется сложная оперативная ситуация в приграничных районах. Для ликвидации последствий мероприятия на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области", — сообщил Смирнов.

Губернатор добавил, что для улучшения оперативной обстановки он будет лично координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Напоминаю, что оперативный штаб под моим руководством работает круглосуточно. Ситуацию держу на личном контроле", — отметил Смирнов.

Также Смирнов добавил, что постоянно находится в связи с силовыми ведомствами и федеральным центром.

Курск
Объявления чрезвычайного положения в Курской области. Фото: скриншот

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