Бої у Курській області — оголошено надзвичайний стан

Зруйновані вулиці у Курській області. Фото ілюстративне: росЗМІ

Виконуючий обов'язки губернатора Курської області Російської Федерації Олексій Смірнов заявив, що запроваджує надзвичайну ситуацію у регіоні. Він зазначив, що ситуація у прикордонних частинах області лишається складна.

Про це Смірнов повідомив на своїй сторінці у Telegram у середу, 7 серпня.

Читайте також:

Надзвичайний стан у Курській області

"У Курській області зберігається складна оперативна ситуація у прикордонних районах. Для ліквідації наслідків заходу на територію регіону ворожих сил ухвалив рішення щодо запровадження з 7 серпня надзвичайної ситуації на території Курської області", — повідомив Смірнов.

Губернатор додав, що до покращення оперативної обстановки він особисто координуватиме роботу сил єдиної державної системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

"Нагадую, що оперативний штаб під моїм керівництвом працює цілодобово. Ситуацію тримаю на особистому контролі", — зазначив Смірнов.

Також Смірнов додав, що постійно перебуває на зв'язку із силовими відомствами та федеральним центром.