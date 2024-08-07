Бої у Курській області — США з'ясують ситуацію

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: Bloomberg

Сполучені Штати мають намір вийти на зв'язок з Генеральним штабом Збройних сил України, щоб з'ясувати, що відбувається у Курській області. Наголошується, що американці не змінили своєї позиції щодо ударів по Росії західною зброєю.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає видання Bloomberg.

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США з'ясують ситуацію

Кірбі зазначив, що США не змінили свою політику щодо дозволу Україні використовувати американську зброю "для протидії безпосереднім загрозам, що виникають по той бік кордону".

За його словами, офіційні особи "зв’яжуться з українськими колегами, щоб отримати трохи краще розуміння" ситуації у Курській області.

Ситуація у Курські області

Як відомо, рано вранці 6 серпня губернатор Курської області Олексій Смирнов та російські ЗМІ заявили, що на кордоні біля російських сіл Курилівка та Гончарівка точаться бої.

У мережі з'явилися фото броньованої техніки, яка перебуває на цій ділянці, зокрема автомобіля Humvee з характерною для ЗСУ тактичним маркуванням у виді трикутника.

В свою чергу, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони Україні ніяк не коментували події у Курській області та так званий прорив на кордоні РФ.

Однак там наголосили, що в цих діях точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі Збройних сил.