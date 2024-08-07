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США попросят Украину прокомментировать ситуацию в Курской области России

7 августа 2024 20:50
Дмитрий Галушка - Редактор
Бои в Курской области - США выяснят ситуацию
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: Bloomberg
Дмитрий Галушка - Редактор

Соединенные Штаты намерены выйти на связь с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, чтобы выяснить, что происходит в Курской области. Отмечается, что американцы не изменили свою позицию по ударам по России западным оружием.

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает издание Bloomberg.

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Кирби отметил, что США не изменили свою политику по поводу разрешения Украине использовать американское оружие "для противодействия непосредственным угрозам, возникающим по ту сторону границы".

По его словам, официальные лица "свяжутся с украинскими коллегами, чтобы получить получше понимание" ситуации в Курской области.

Ситуация в Курской области

Как известно, ранним утром 6 августа губернатор Курской области Алексей Смирнов и российские СМИ заявили, что на границе у российских сел Куриловка и Гончаровка ведутся бои .

В сети появились фото бронированной техники, находящейся на этом участке, в том числе автомобиля Humvee с характерной для ВСУ тактической маркировкой в виде треугольника.

В свою очередь в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины никак не комментировали события в Курской области и так называемый прорыв на границе РФ.

Однако там подчеркнули, что в этих действиях точно не вовлечены бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) , воюющие в составе Вооруженных сил.

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