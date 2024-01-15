США сбили в Красном море ракету, запущенную хуситами по эсминцу

Американский эсминец USS Laboon. Фото: US Navy

Американский истребитель 14 января сбил крылатую ракету, выпущенную из районов боевиков-хуситов в Йемене в сторону эсминца ВМС США USS Laboon. В результате атаки никто не пострадал.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

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Эсминец USS Laboon (DDG 58) работал в южной части Красного моря, когда по нему из поддерживаемых Ираном районов боевиков-хуситов в Йемене была выпущена противокорабельная крылатая ракета.



Американские военные сбили вражескую ракету днем 14 января в районе побережья Худейды. В CENTCOM отметили, что пострадавших и разрушений нет.



Как известно, последние полтора месяца поддерживаемые Ираном хуситы совершают атаки на торговые суда на юге Красного моря. Для этого они используют противокорабельные ракеты и беспилотники. Таким образом хуситы демонстрируют поддержку палестинской группировки ХАМАС.



Действия хуситов угрожают мировой торговле на одном из самых важных водных путей в мире. США и Великобритания 12 января впервые нанесли удары по объектам в Йемене, связанным с боевиками-хуситами.



На днях США нанесли новый удар по целям в Йемене. Американские военные уничтожили очередной объект, представлявший угрозу судоходству в Красном море.