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Движение "Спротив" собирает данные на организаторов фейковых выборов в Крыму

8 сентября 2024 13:43
Галина Шподарева - редактор
Центр Сопротивление собирает данные на организаторов и исполнителей фейковых выборов в Крыму
Избирательные участки в Крыму. Фото: росСМИ
Галина Шподарева - редактор

Активисты Центра национального сопротивления собирают данные на организаторов фейковых выборов в Крыму. Те, кого принуждают к участию в незаконных мерах, могут об этом сообщить.

Об этом говорится в публикации Центра национального сопротивления Telegram в воскресенье, 8 сентября.

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Центр национального сопротивления получает информацию о всех причастных к организации "выборов" во временно оккупированном Крыму и фиксирует всех причастных к незаконным мероприятиям.

"Сопротивление" собирает данные на исполнителей фейковых выборов и на членов самопровозглашенных участковых комиссий и "наблюдателей".

"Всех, кто помогает кремлю разыгрывать фарс и имитировать легитимность оккупационных властей. Каждый, кто думает, что его преступление не существенно, а кремль заинтересован, чтобы защитить его — наказание неотвратимо, и только дело времени, когда будет приведено в действие", — говорится в сообщении.

Как отметили в ЦНС, все кого принуждали к участию в выборах руководители учреждений, могут сообщить активистам подробно об организаторах преступления.

Движение "Спротив" собирает данные на организаторов фейковых выборов в Крыму - фото 1
Сообщение ЦНС. фото: скриншот

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