В Крыму откроют дополнительные избирательные участки в СИЗО и больницах

Крымское СИЗО. Фото иллюстративное: ctrcenter.org

На 8 сентября на территории временно оккупированного Крыма запланированы 265 незаконных избирательных кампаний. Одна — по выборам депутатов "Государственного Совета Республики Крым" третьего созыва и 264 — по выборам депутатов городских и сельских советов. Дополнительные избирательные участки открываются в СИЗО и медучреждениях.

Об этом сообщил Telegram-канал "Крым.Реалии" в субботу, 7 сентября.

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"В общей сложности на территории Крыма расположено 1129 участков. Завтра будет открыто еще 30 участков: в следственном изоляторе и медицинских учреждениях — эти участки будут работать только 8 сентября", — заявил глава российской Избирательной комиссии в Крыму Михаил Малышев.

В каких именно учреждениях будут открыты эти участки — не уточняется.

Накануне движение "Желтая лента" призвало крымчан игнорировать проводимые Россией с 6 по 8 сентября незаконные выборы в созданное РФ Законодательное собрание, подконтрольное России парламенту Крыма, а также депутатам городских и сельских советов.

"При проведении этих выборов отсутствуют официальные международные наблюдатели. Международное сообщество, ООН, ОБСЕ и другие организации эти выборы, их итоги и депутатов не признают", — говорится в сообщении.