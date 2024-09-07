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У Криму напередодні виборів готують додаткові дільниці в СІЗО та лікарнях

7 вересня 2024 15:29
Галина Шподарева - редактор
У Криму відкриють додаткові виборчі дільниці в СІЗО та лікарнях
Кримське СІЗО. Фото ілюстративне: ctrcenter.org
Галина Шподарева - редактор

На 8 вересня на території тимчасово окупованого Криму заплановані 265 незаконних виборчих кампаній. Одна — з виборів депутатів "Державної Ради Республіки Крим" третього скликання та 264 — з виборів депутатів міських і сільських рад. Додаткові виборчі дільниці відкривають в СІЗО та медустановах. 

Про це повідомив Telegram-канал "Крим.Реалії" у суботу, 7 вересня. 

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У Криму в СІЗО та лікарнях 8 вересня відкриють 30 додаткових виборчих дільниць для незаконних російських виборів

"Загалом на території Криму розташовано 1129 дільниць. Завтра буде відкрито ще 30 дільниць: у слідчому ізоляторі та медичних установах — ці дільниці працюватимуть тільки 8 вересня", - заявив голова російської Виборчої комісії в Криму Михайло Малишев.

В яких саме установах буде відкрито ці дільниці — не уточнюється.

Напередодні рух "Жовта стрічка" закликав кримчан ігнорувати незаконні вибори, що проводяться Росією з 6 до 8 вересня, до створених РФ Законодавчих зборів, підконтрольного Росії парламенту Криму, а також депутатів міських і сільських рад.

"Під час проведення цих виборів відсутні офіційні міжнародні спостерігачі. Міжнародна спільнота, ООН, ОБСЄ та інші організації ці вибори, їхні підсумки і депутатів не визнають", — йдеться в повідомленні.

У Криму напередодні виборів готують додаткові дільниці в СІЗО та лікарнях - фото 1
Допис "Крим.Реалії". Фото: скриншот

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