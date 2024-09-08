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Рух "Спротив" збирає дані на організаторів фейкових виборів у Криму

8 вересня 2024 13:43
Галина Шподарева - редактор
Центр Спротив збирає дані на організаторів та виконавців фейкових виборів у Криму
Виборчі дільниці в Криму. Фото: росЗМІ
Галина Шподарева - редактор

Активісти Центру національного спротиву збирають дані на організаторів фейкових виборів у Криму. Ті, кого примушують до участи в незаконних заходах, можуть про це повідомити.

Про це йдеться в публікації Центру національного спротиву у Telegram у неділю, 8 вересня.

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Центр національного спротиву отримує інформації щодо всіх дотичних до організації "виборів" у тимчасово окупованому Криму та фіксує всіх дотичних до незаконних заходів.

"Спротив" збирає дані на виконавців фейкових виборів та на членів самопроголошених дільничних комісій і "спостерігачів".

"Усіх, хто допомагає кремлю розігрувати фарс  й імітувати легітимність окупаційної влади. Кожен, хто думає, що його злочин не суттєвий, а кремль зацікавлений аби захистити його — покарання невідворотне, й лише справа часу коли буде приведено в дію", — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ЦНС, усі кого примушували до участі в "виборів" керівники установ, можуть повідомити активістів детально про організаторів злочину. 

Рух "Спротив" збирає дані на організаторів фейкових виборів у Криму - фото 1
Допис ЦНС. фото: скриншот

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