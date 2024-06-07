К Земле летит гигантский астероид 2024 CR9 — в чем его опасность

Размером в три стадиона — к Земле приближается гигантский астероид
К Земле приближается гигантский астероид 2024 CR9, размером три футбольных поля. Небесное тело пройдет на относительно близком, но безопасном расстоянии от нашей планеты.
Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA в пятницу, 7 июня.
На Землю летит гигантский астероид
По данным ученых, во вторник, 11 июня астероид пролетит на расстоянии 7,4 миллиона км. Для Земли он не создаст никаких рисков из-за того, что будет двигаться в 19 раз дальше, чем за расстояние Луны от Земли.
На изображении от итальянских ученых, обслуживающих космические телескопы, астероид выглядит как белая стрелка на фоне ярких звезд из-за того, что движение космического тела зафиксировано в полете.
В настоящее время астероид находится на расстоянии около 7,8 миллиона лет до Земли, и продолжает медленно двигаться. Небесное тело обнаружили в феврале этого года с помощью американской обсерватории Pan-STARRS.
Напомним, ранее компания SpaceX Илона Маска запустила космический корабль Starship в четвертый испытательный полет. Это самый тяжелый космический корабль в истории космонавтики.
В то же время китайский лунный зонд Chang'e-6 успешно приземлился на обратной стороне Луны для того, чтобы собрать образцы почвы для их дальнейшего исследования.
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