К Земле летит гигантский астероид 2024 CR9 — в чем его опасность

Астероид в полете. Фото иллюстративное: Pixabay

К Земле приближается гигантский астероид 2024 CR9, размером три футбольных поля. Небесное тело пройдет на относительно близком, но безопасном расстоянии от нашей планеты.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA в пятницу, 7 июня.

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По данным ученых, во вторник, 11 июня астероид пролетит на расстоянии 7,4 миллиона км. Для Земли он не создаст никаких рисков из-за того, что будет двигаться в 19 раз дальше, чем за расстояние Луны от Земли.

2024 CR9 в полете (отмеченный стрелкой). Источник: GIANLUCA MASI/VIRTUAL TELESCOPE PROJECT

На изображении от итальянских ученых, обслуживающих космические телескопы, астероид выглядит как белая стрелка на фоне ярких звезд из-за того, что движение космического тела зафиксировано в полете.

В настоящее время астероид находится на расстоянии около 7,8 миллиона лет до Земли, и продолжает медленно двигаться. Небесное тело обнаружили в феврале этого года с помощью американской обсерватории Pan-STARRS.

Напомним, ранее компания SpaceX Илона Маска запустила космический корабль Starship в четвертый испытательный полет. Это самый тяжелый космический корабль в истории космонавтики.

В то же время китайский лунный зонд Chang'e-6 успешно приземлился на обратной стороне Луны для того, чтобы собрать образцы почвы для их дальнейшего исследования.