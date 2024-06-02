Китайський зонд Chang'e-6 здійснив першу в історії людства посадку на "темному боці" Місяця
Китайський місячний зонд Chang'e-6 успішно приземлився на зворотному боці Місяця. Його місія — зібрати зразки грунту на супутнику Землі для їх подальшого дослідження.
Про це повідомляє The Guardian у неділю, 2 червня.
Китайський зонд приземлився на "темному боці"
Посадковий апарат приземлився у величезному басейні Південного полюса Місяця — Ейткен. Це один з найбільш відомих ударних кратерів у Сонячній системі, повідомило Національне космічне управління Китаю.
Повідомляється, що це перша в історії спроба зібрати зразки з рідко досліджуваної ділянки Місяця.
Місія Chang'e-6
Chang'e-6 виконує технічно складну 53-денну місію, яка розпочалася, коли він злетів 3 травня.
Зонд спробує зачерпнути місячний ґрунт і каміння, а також провести інші експерименти.
Цей процес має завершитися протягом двох днів. Зонд використовуватиме два методи збору: бур для збору зразків під поверхнею та роботизовану руку для захоплення зразків з поверхні.
Потім він має здійснити безпрецедентний запуск з того боку Місяця, який повернутий в бік від Землі.
"Темний бік" Місяця
Вчені переконані, що "темний бік" Місяця, який не видно з Землі, має великі перспективи для дослідження, оскільки її кратери менше вкриті стародавніми потоками лави, ніж ближча до землі сторона.
Матеріал, зібраний з "темного боку", може пролити більше світла на те, як утворився Місяць.
Раніше ми писали, що в Китаї з космодрому "Хайнань" запустили космічну ракету Long March-5 Y8, яка відправилася в експедицію на зворотний бік Місяця. Зореліт має висадити на його поверхню автоматизований місячний зонд Changʼe-6.
Також науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.
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