Китайський зонд Chang'e-6 здійснив першу в історії людства посадку на "темному боці" Місяця

Китайський зонд Chang'e-6. Фото: CCTV

Китайський місячний зонд Chang'e-6 успішно приземлився на зворотному боці Місяця. Його місія — зібрати зразки грунту на супутнику Землі для їх подальшого дослідження.

Про це повідомляє The Guardian у неділю, 2 червня.

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Китайський зонд приземлився на "темному боці"

Посадковий апарат приземлився у величезному басейні Південного полюса Місяця — Ейткен. Це один з найбільш відомих ударних кратерів у Сонячній системі, повідомило Національне космічне управління Китаю.

Повідомляється, що це перша в історії спроба зібрати зразки з рідко досліджуваної ділянки Місяця.

Китайські вчені відстежують рух зонду Chang'e-6. Фото: Xinhua

Місія Chang'e-6

Chang'e-6 виконує технічно складну 53-денну місію, яка розпочалася, коли він злетів 3 травня.

Зонд спробує зачерпнути місячний ґрунт і каміння, а також провести інші експерименти.

Цей процес має завершитися протягом двох днів. Зонд використовуватиме два методи збору: бур для збору зразків під поверхнею та роботизовану руку для захоплення зразків з поверхні.

Потім він має здійснити безпрецедентний запуск з того боку Місяця, який повернутий в бік від Землі.

"Темний бік" Місяця

Вчені переконані, що "темний бік" Місяця, який не видно з Землі, має великі перспективи для дослідження, оскільки її кратери менше вкриті стародавніми потоками лави, ніж ближча до землі сторона.

Матеріал, зібраний з "темного боку", може пролити більше світла на те, як утворився Місяць.

Раніше ми писали, що в Китаї з космодрому "Хайнань" запустили космічну ракету Long March-5 Y8, яка відправилася в експедицію на зворотний бік Місяця. Зореліт має висадити на його поверхню автоматизований місячний зонд Changʼe-6.

Також науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.