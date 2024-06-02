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Китайский зонд Chang'e-6 совершил первую в истории человечества посадку на "темной стороне" Луны

2 июня 2024 08:24
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Китайский зонд Chang'e-6 совершил первую в истории человечества посадку на "темной стороне" Луны
Китайский зонд Chang'e-6. Фото: CCTV
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Китайский лунный зонд Chang'e-6 успешно приземлился на обратной стороне Луны. Его миссия — собрать образцы почвы на спутнике Земли для их дальнейшего исследования.

Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 2 июня.

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Китайский зонд приземлился на "темной стороне"

Посадочный аппарат приземлился в огромном бассейне Южного полюса Луны — Эйткен. Это один из самых известных ударных кратеров в Солнечной системе, сообщило Национальное космическое управление Китая.

Сообщается, что это первая в истории попытка собрать образцы с редко изучаемого участка Луны.

китайские ученые во время работы
Китайские ученые отслеживают движение зонда Chang'e-6. Фото: Xinhua

Миссия Chang'e-6

Chang'e-6 выполняет технически сложную 53-дневную миссию, которая началась, когда он взлетел 3 мая.

Зонд попытается зачерпнуть лунную почву и камни, а также провести другие эксперименты.

Этот процесс должен завершиться в течение двух дней. Зонд будет использовать два метода сбора: бур для сбора образцов под поверхностью и роботизированную руку для захвата образцов с поверхности.

Затем он должен совершить беспрецедентный запуск с той стороны Луны, которая повернута в сторону от Земли.

"Темная сторона" Луны

Ученые убеждены, что "темная сторона" Луны, которая не видна с Земли, имеет большие перспективы для исследования, поскольку ее кратеры менее покрыты древними потоками лавы, чем более близкая к земле сторона.

Материал, собранный с "темной стороны", может пролить больше света на то, как образовалась Луна.

Ранее мы писали, что в Китае с космодрома "Хайнань" запустили космическую ракету Long March-5 Y8, отправившуюся в экспедицию на обратную сторону Луны. Звездолет должен высадить на его поверхность автоматизированный лунный зонд Chang'e-6.

Также ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни.

Китай
космос
наука
Земля
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зонд
исследование

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