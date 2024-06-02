Китайский зонд Chang'e-6 совершил первую в истории человечества посадку на "темной стороне" Луны
Китайский лунный зонд Chang'e-6 успешно приземлился на обратной стороне Луны. Его миссия — собрать образцы почвы на спутнике Земли для их дальнейшего исследования.
Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 2 июня.
Китайский зонд приземлился на "темной стороне"
Посадочный аппарат приземлился в огромном бассейне Южного полюса Луны — Эйткен. Это один из самых известных ударных кратеров в Солнечной системе, сообщило Национальное космическое управление Китая.
Сообщается, что это первая в истории попытка собрать образцы с редко изучаемого участка Луны.
Миссия Chang'e-6
Chang'e-6 выполняет технически сложную 53-дневную миссию, которая началась, когда он взлетел 3 мая.
Зонд попытается зачерпнуть лунную почву и камни, а также провести другие эксперименты.
Этот процесс должен завершиться в течение двух дней. Зонд будет использовать два метода сбора: бур для сбора образцов под поверхностью и роботизированную руку для захвата образцов с поверхности.
Затем он должен совершить беспрецедентный запуск с той стороны Луны, которая повернута в сторону от Земли.
"Темная сторона" Луны
Ученые убеждены, что "темная сторона" Луны, которая не видна с Земли, имеет большие перспективы для исследования, поскольку ее кратеры менее покрыты древними потоками лавы, чем более близкая к земле сторона.
Материал, собранный с "темной стороны", может пролить больше света на то, как образовалась Луна.
Ранее мы писали, что в Китае с космодрома "Хайнань" запустили космическую ракету Long March-5 Y8, отправившуюся в экспедицию на обратную сторону Луны. Звездолет должен высадить на его поверхность автоматизированный лунный зонд Chang'e-6.
Также ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни.
Читайте Новини.LIVE!