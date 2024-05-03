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Історичний момент — Китай відправив космічну місію на Місяць

3 травня 2024 23:52
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Історичний момент — Китай відправив космічну місію на Місяць
Зліт ракети Long March-5 Y8. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Китаї з космодрому "Хайнань" запустили космічну ракету Long March-5 Y8, яка відправилася в експедицію на зворотний бік Місяця. Зореліт має висадити на його поверхню автоматизований місячний зонд Changʼe-6.

Про це інформує Spacenews з посиланням на телеканал CCTV+.

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Зонд має виконати низку маневрів, після чого приземлиться в ударному кратері Басейну Південний полюс–Ейткен — найбільшому відомому кратері Місяця, який розташований на півдні зворотного боку супутника Землі.

Мета експедиції полягає у зборі майже двох кілограмів реголіту — уламків місячних порід та мінералів. Якщо місія виявиться вдалою, Піднебесна може вперше в історії доправити на Землю зразки ґрунту та гірських порід зі зворотного боку Місяця. Місія триватиме 53 дні від запуску до приземлення.

Нагадаємо, раніше у Китаї стартували морські випробування свого третього і найсучаснішого авіаносця "Фуцзянь", який вперше показали у червні 2022 року.

Раніше науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.

Китай
космос
наука
Місяць
історія
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