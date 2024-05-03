Історичний момент — Китай відправив космічну місію на Місяць

Зліт ракети Long March-5 Y8. Фото: скриншот

В Китаї з космодрому "Хайнань" запустили космічну ракету Long March-5 Y8, яка відправилася в експедицію на зворотний бік Місяця. Зореліт має висадити на його поверхню автоматизований місячний зонд Changʼe-6.

Про це інформує Spacenews з посиланням на телеканал CCTV+.

Читайте також:

Китай відправив експедицію на Місяць

Зонд має виконати низку маневрів, після чого приземлиться в ударному кратері Басейну Південний полюс–Ейткен — найбільшому відомому кратері Місяця, який розташований на півдні зворотного боку супутника Землі.

Мета експедиції полягає у зборі майже двох кілограмів реголіту — уламків місячних порід та мінералів. Якщо місія виявиться вдалою, Піднебесна може вперше в історії доправити на Землю зразки ґрунту та гірських порід зі зворотного боку Місяця. Місія триватиме 53 дні від запуску до приземлення.

Нагадаємо, раніше у Китаї стартували морські випробування свого третього і найсучаснішого авіаносця "Фуцзянь", який вперше показали у червні 2022 року.

Раніше науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.