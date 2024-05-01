Десятки загиблих і травмованих — у Китаї через обвал траси 18 авто злетіло у прірву

Наслідки обвалу траси. Фото: cna.com.tw

У провінції Гуандун, що на півдні Китаю, провалилася ділянка дороги у ніч, проти 1 травня. Унаслідок трагедії загинули щонайменше дев’ятнадцять людей.

Про це повідомляє HKFP.

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Обвал дороги у Китаї

❗️Multiple Dead After Expressway Collapses in China



Several vehicles fell through the Meizhou-Dalian Expressway in Guangdong in the early hours of Wednesday, after a section of the road caved in.



Local media reports 19 people have been killed with rescue operations ongoing. pic.twitter.com/dt2j420bjh — RT_India (@RT_India_news) May 1, 2024

Зазначається, що обвал автомагістралі стався між містами Мейчжоу та повітом Дабу близько 02:10 ночі за місцевим часом. Площа обвалу становить 184,3 квадратних метри.

Станом на ранок, під завалами виявили 18 транспортних засобів. Зазначається, що серед них не було автобусів та вантажівок з небезпечним вантажем.

Внаслідок трагедії наразі відомо про щонайменше дев’ятнадцять людей, 30 осіб вдалося врятувати.

На місці події продовжують працювати необхідні служби, до рятувальної операції залучили понад 500 осіб.

На оприлюднених кадрах можна побачити величезне провалля, що утворилося внаслідок обвалу дороги, та задимлені автомобілі.

Наслідки обвалу дороги. Фото: Weibo/风清歌

Наслідки обвалу дороги. Фото: Sunbelife

Нагадаємо, днями на Київщині поблизу села Олива сталася смертельна ДТП. За даними ДСНС, мікроавтобус, у салоні якого перебували дев'ять людей, провалився у провалля.

До слова, у одній зі шкіл Києва раптово обвалилася стеля під час уроків.