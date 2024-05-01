Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Десятки загиблих і травмованих — у Китаї через обвал траси 18 авто злетіло у прірву arrow

Десятки загиблих і травмованих — у Китаї через обвал траси 18 авто злетіло у прірву

1 травня 2024 11:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Десятки загиблих і травмованих — у Китаї через обвал траси 18 авто злетіло у прірву
Наслідки обвалу траси. Фото: cna.com.tw
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У провінції Гуандун, що на півдні Китаю, провалилася ділянка дороги у ніч, проти 1 травня. Унаслідок трагедії загинули щонайменше дев’ятнадцять людей.

Про це повідомляє HKFP. 

Читайте також:

Обвал дороги у Китаї 

Зазначається, що обвал автомагістралі стався між містами Мейчжоу та повітом Дабу близько 02:10 ночі за місцевим часом. Площа обвалу становить 184,3 квадратних метри. 

Станом на ранок, під завалами виявили 18 транспортних засобів. Зазначається, що серед них не було автобусів та вантажівок з небезпечним вантажем. 

Внаслідок трагедії наразі відомо про щонайменше дев’ятнадцять людей, 30 осіб вдалося врятувати. 

На місці події продовжують працювати необхідні служби, до рятувальної операції залучили понад 500 осіб.

На оприлюднених кадрах можна побачити величезне провалля, що утворилося внаслідок обвалу дороги, та задимлені автомобілі. 

Обвал дороги у Китаї
Наслідки обвалу дороги. Фото: Weibo/风清歌
У Китаї обвалилося шосе
Наслідки обвалу дороги. Фото: Sunbelife

 

Нагадаємо, днями на Київщині поблизу села Олива сталася смертельна ДТП. За даними ДСНС, мікроавтобус, у салоні якого перебували дев'ять людей, провалився у провалля.

До слова, у одній зі шкіл Києва раптово обвалилася стеля під час уроків. 

Китай
дороги
нещасний випадок
обвалення
люди
поранення
загиблі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри