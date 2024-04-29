Китайські бренди побутової техніки та ґаджетів більше не можуть доставляти товар в Росію

Завод у Китаї. Фото ілюстративне: Reuters

Великі банки Китаю обмежують платежі з Росією. Причиною цього стали санкції, які Сполучені Штати запровадили проти РФ через її вторгнення в Україну. Це своєю чергою створює проблеми для фірм побутової техніки, які не можуть експортувати свою продукцію до Москви.

Про це пише Reuters.

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Обмеження платежів з РФ у Китаї

Зазначається, що існує досить велика загроза поширення санкцій на Китай — країну, яку США звинувачують у оборонній допомозі РФ. Зокрема, у зоні ризику можуть опинитися банки КНР, що вплине на фінансування навіть у тому випадку, якщо йдеться навіть не про військову торгівлю.

"Це створює дедалі більшу проблему для дрібних китайських експортерів, повідомили сім торгових і банківських джерел, знайомих із ситуацією", — йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим великі банки Китаю почали відмовлятися від фінансування транзакцій, що пов'язані з РФ. Разом з тим деякі компанії звертаються невеликих банків на кордоні та підпільних каналів. До прикладу, брокерів. Однак, усі інші повністю пішли з російського ринку.

Проблеми для виробників побутових товарів

Це своєю чергою створює неабиякі проблеми для виробників побутової техніки. Адже тепер вони не можуть доставляти свою продукцію в РФ.

"Виробнику побутової техніки на півдні Китаю важко доставляти свою продукцію до Росії не через проблеми з гаджетами, а через те, що великі банки Китаю обмежують платежі за такі операції", — йдеться у виданні.

Єдиним виходом з цієї ситуації керівництво таких фірм вбачає у використанні валютних брокерів.

"Транзакції між Китаєм і Росією дедалі частіше проходитимуть через підпільні канали. Але ці методи несуть значні ризики", — сказав керівник торгової організації в південно-східній провінції, яка представляє китайський бізнес з російськими інтересами.

Нагадаємо, днями держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся у Пекіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Він закликав Китай утриматися від співпраці з Росією та допомоги їй у війні проти України.

Перед цим, за даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки напряму звинуватили Китай у підтримці російського вторгнення в Україну. США знайшли докази підтримки.