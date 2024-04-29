Китайские бренды бытовой техники и гаджетов больше не могут доставлять товар в Россию

Завод в Китае. Фото иллюстративный: Reuters

Крупные банки Китая ограничивают платежи с Россией. Причиной этого стали санкции, введенные Соединенными Штатами против РФ из-за ее вторжения в Украину. Это в свою очередь создает проблемы для фирм бытовой техники, которые не могут экспортировать свою продукцию в Москву.

Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что существует достаточно большая угроза распространения санкций на Китай — страну, которую США обвиняют в оборонной помощи РФ. В частности, в зоне риска могут оказаться банки КНР, что повлияет на финансирование даже в том случае, если речь идет даже не о военной торговле.

"Это создает все большую проблему для мелких китайских экспортеров, сообщили семь торговых и банковских источников, знакомых с ситуацией", — говорится в сообщении.

В связи с этим крупные банки Китая начали отказываться от финансирования транзакций, связанных с РФ. Вместе с тем, некоторые компании обращаются небольших банков на границе и подпольных каналов. К примеру, брокеров. Однако все остальные полностью ушли с российского рынка.

Проблемы для производителей бытовых товаров

Это в свою очередь создает незаурядные проблемы для производителей бытовой техники. Теперь же они не могут доставлять свою продукцию в РФ.

"Производителю бытовой техники на юге Китая трудно доставлять свою продукцию в Россию не из-за проблем с гаджетами, а из-за того, что крупные банки Китая ограничивают платежи за такие операции", — говорится в издании.

Единственным выходом из сложившейся ситуации руководство таких фирм видит в использовании валютных брокеров.

"Транзакции между Китаем и Россией все чаще будут проходить через подпольные каналы. Но эти методы несут значительные риски", — сказал руководитель торговой организации в юго-восточной провинции, представляющей китайский бизнес с российскими интересами.

Напомним, на днях госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином. Он призвал Китай удержаться от сотрудничества с Россией и помощи ей в войне против Украины.

Перед этим, по данным СМИ, Соединенные Штаты Америки обвинили Китай в поддержке российского вторжения в Украину. США нашли подтверждения поддержки.