Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Десятки погибших и травмированных — в Китае из-за обрушения трассы 18 авто злетело в пропасть arrow

Десятки погибших и травмированных — в Китае из-за обрушения трассы 18 авто злетело в пропасть

1 мая 2024 11:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Десятки погибших и травмированных — в Китае из-за обрушения трассы 18 авто злетело в пропасть
Последствия обвала трассы. Фото: cna.com.tw
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В провинции Гуандун на юге Китая провалился участок дороги в ночь на 1 мая. В результате трагедии погибли по меньшей мере девятнадцать человек.

Об этом сообщает HKFP.

Читайте также:

Обрушение дороги в Китае

Обвал автомагистрали произошел между городами Мейчжоу и уездом Дабу около 02:10 ночи по местному времени. Площадь обвала составляет 184,3 квадратных метра.

По состоянию на утро под завалами обнаружили 18 транспортных средств. Среди них не было автобусов и грузовиков с опасным грузом.

В результате трагедии известно о по меньшей мере девятнадцати человек, 30 человек удалось спасти.

На месте происшествия продолжают работать необходимые службы, к спасательной операции привлекли более 500 человек.

На обнародованных кадрах можно увидеть огромную пропасть, образовавшуюся в результате обвала дороги, и задымленные автомобили.

Обрушение дороги в Китае
Последствия обрушения дороги. Фото: Weibo/风清歌
В Китае обрушилось шоссе
Последствия обрушения дороги. Фото: Sunbelife

 

Напомним, на днях в Киевской области вблизи села Олива произошло смертельное ДТП. По данным ГСЧС, микроавтобус, в салоне которого находились девять человек, провалился в пропасть.

К слову, в одной из школ Киева внезапно обрушился потолок на уроках.

Китай
дороги
несчастный случай
обрушение
люди
ранение
погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри