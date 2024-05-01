Десятки погибших и травмированных — в Китае из-за обрушения трассы 18 авто злетело в пропасть
В провинции Гуандун на юге Китая провалился участок дороги в ночь на 1 мая. В результате трагедии погибли по меньшей мере девятнадцать человек.
Об этом сообщает HKFP.
Обрушение дороги в Китае
❗️Multiple Dead After Expressway Collapses in China— RT_India (@RT_India_news) May 1, 2024
Порядок автомобилей ездит через Мейчжоу-Даллийский шоссе в Гуандун в первых числах Wednesday;
Local media reports 19 человек должны быть затруднены с восстановлением операций ongoing. pic.twitter.com/dt2j420bjh
Обвал автомагистрали произошел между городами Мейчжоу и уездом Дабу около 02:10 ночи по местному времени. Площадь обвала составляет 184,3 квадратных метра.
По состоянию на утро под завалами обнаружили 18 транспортных средств. Среди них не было автобусов и грузовиков с опасным грузом.
В результате трагедии известно о по меньшей мере девятнадцати человек, 30 человек удалось спасти.
На месте происшествия продолжают работать необходимые службы, к спасательной операции привлекли более 500 человек.
На обнародованных кадрах можно увидеть огромную пропасть, образовавшуюся в результате обвала дороги, и задымленные автомобили.
Напомним, на днях в Киевской области вблизи села Олива произошло смертельное ДТП. По данным ГСЧС, микроавтобус, в салоне которого находились девять человек, провалился в пропасть.
К слову, в одной из школ Киева внезапно обрушился потолок на уроках.
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