Исторический момент — Китай отправил космическую миссию на Луну

Взлет ракеты Long March-5 Y8. Фото: скриншот

В Китае по космодрому "Хайнань" запустили космическую ракету Long March-5 Y8, которая отправилась в экспедицию на обратную сторону Луны. Звездолет должен высадить на его поверхность автоматизированный лунный зонд Chang'e-6.

Об этом сообщает Spacenews со ссылкой на телеканал CCTV+.

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Зонд должен выполнить ряд маневров, после чего приземлится в ударном кратере Бассейна Южный полюс-Эйткен — крупнейшем известном кратере Луны, расположенном на юге обратной стороны спутника Земли.

Цель экспедиции состоит в сборе почти двух килограммов реголита — обломков лунных пород и минералов. Если миссия окажется удачной, Поднебесная может впервые в истории доставить образцы почвы и горных пород с обратной стороны Луны на Землю. Миссия продлится 53 дня от запуска до приземления.

Напомним, ранее в Китае стартовали морские испытания своего третьего и современного авианосца "Фуцзянь", впервые показанного в июне 2022 года.

Ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни.