Китай розпочав випробування авіаносця нового покоління, — Reuters

Авіаносець "Фуцзянь". Фото: mil.in.ua

Китай у середу, 1 травня, розпочав морські випробування свого третього і найсучаснішого авіаносця "Фуцзянь". Вперше він був представлений у червні 2022 року.

Про це пише Reuters.

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Авіаносець був повністю спроєктований і побудований в Китаї, є більшим за розміром та досконалішим, аніж "Шаньдун" — його ввели в експлуатацію наприкінці 2019 року та "Ляонін", який Китай купив уживаним в України в 1998 році.

Розбудова "Фуцзяня" є одним з пріоритетних завдань для президента Сі Цзіньпіна, аби зробити Китай провідною військовою потугою в регіоні.

У матеріалі йдеться, що авіаносець має пласку злітну палубу з передовою катапультною системою запуску реактивних літаків. Його назва походить від китайської провінції, що знаходиться навпроти Тайваню.

Авіаносець "Фуцзянь". Фото: CCTV

"Фуцзянь" був розміщений на шанхайській суднобудівній верфі Цзяньнань, де проходив випробування — він вийшов у море відразу після восьмої ранку. Ходові випробування є останнім кроком перед тим, як авіаносець буде прийнятий на озброєння ВМС країни: цей процес триватиме до року.

Випробування відбуваються під час ескалації напруженості в Південно-Китайському морі — Філіппіни заявили, що берегова охорона Китаю обстріляла з водометів два кораблі на їхній мілині Скарборо. На цей риф Пекін претендує як на суверенну територію разом з 90% моря.

Так, тестовий вихід "Фуцзяня" в море мав на меті оцінити "надійність і стабільність силової установки та електроенергетичної системи авіаносця".

Нагадаємо, Велика Британія у січні цього року заявила про перше успішне випробування лазерної зброї. Міністр оборони країни Грант Шаппс заявив, що прототипи цього озброєння можуть з'явитися в Україні.

Також політтехнолог Тарас Загородній заявив, що Китаю вигідне продовження російсько-української війни. За його словами, Пекін зацікавлений у тому, щоб Росія слабшала.