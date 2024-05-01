Китай начал испытание авианосца нового поколения, — Reuters

Авианосец "Фуцзянь". Фото: mil.in.ua

Китай в среду, 1 мая, начал морские испытания своего третьего и современного авианосца "Фуцзянь". В первый раз он был представлен в июне 2022 года.

Об этом пишет Reuters.

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Авианосец был полностью спроектирован и построен в Китае, больше по размеру и более совершенным, чем "Шаньдун" — его ввели в эксплуатацию в конце 2019 года и "Ляонин", который Китай купил подержанным в Украины в 1998 году.

Развитие "Фуцзяня" является одним из приоритетных заданий для президента Си Цзиньпина, чтобы сделать Китай ведущей военной мощью в регионе.

В материале говорится, что авианосец имеет плоскую взлетную палубу с передовой катапультной системой запуска реактивных самолетов. Его название происходит от китайской провинции, находящейся напротив Тайваня.

Авианосец "Фуцзянь". Фото: CCTV

"Фуцзянь" был размещен на шанхайской судостроительной верфе Цзяньнань, где проходил испытания — он вышел в море сразу после восьми утра. Ходовые испытания являются последним шагом перед тем, как авианосец будет принят на вооружение ВМС страны: этот процесс будет длиться до года.

Испытания проходят во время эскалации напряженности в Южно-Китайском море — Филиппины заявили, что береговая охрана Китая обстреляла из водометов два корабля на их мели Скарборо. На этот риф Пекин претендует как на суверенную территорию вместе с 90% моря.

Так, тестовый выход "Фуцзяня" в море преследовал цель оценить "надежность и стабильность силовой установки и электроэнергетической системы авианосца".

Напомним, Великобритания в январе этого года заявила о первом успешном испытании лазерного оружия. Министр обороны страны Грант Шаппс заявил, что прототипы этого вооружения могут появиться в Украине.

Также политтехнолог Тарас Загородний заявил, что Китаю выгодно продолжение российско-украинской войны. По его словам, Пекин заинтересован в том, чтобы Россия ослабевала.