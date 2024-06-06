SpaceX здійснила четвертий запуск найважчого космічного корабля в історії космонавтики

Запуск космічного корабля Starship у Техасі, США. Фото: Скриншот

У четвер, 6 червня, компанія SpaceX Ілона Маска запустила космічний корабель Starship у четвертий випробувальний політ.

Трансляція запуску космічного корабля відбувалася в YouTube.

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Starship планує виконати суборбітальний політ, під час якого корабель вийде у відкритий космос і повернеться на Землю без виходу на орбіту.

Три попередні спроби запуску не були успішними, оскільки під час останньої з них космічний корабель згорів при вході в земну атмосферу.

Starship є найбільшим космічним кораблем. Його було створено для пілотованих місій на Місяць і Марс.

Нагадаємо, у квітні компанія SpaceX запустила другу в 2024 році місію для Космічних сил США. Місія, що має назву USSF-62, відправить на низьку навколоземну орбіту супутник Weather System Follow-on — Microwave (WSF-M).

Також ми повідомляли, що китайський місячний зонд Chang'e-6 успішно приземлився на зворотному боці Місяця. Його місія — зібрати зразки ґрунту на супутнику Землі для їх подальшого дослідження.