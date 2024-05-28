Ракета-носій Space-X стартувала на орбіту з новою партією Starlink — відео

Ракета-носій Falcon 9 стартувала у Флориді. Фото: SpaceX

Ракета-носій Falcon 9 стартувала на орбіту з новою партією інтернет-супутників Starlink. Цього разу запуск відбувся у Флориді, запустили 23 супутники.

Про це повідомляє SpaceХ у вівторок, 28 травня.

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Місія STARLINK

У вівторок, 28 травня, о 10:24 за східним часом, Falcon 9 запустив 23 супутники Starlink на навколоземну орбіту з космічного стартового комплексу 40 (SLC-40). Запуск відбувся на станції космічних сил — на мисі Канаверал у Флориді.

Engines full power and liftoff! pic.twitter.com/LOik03Hzpk — SpaceX (@SpaceX) May 28, 2024

"Це був 10-й політ ракети-носія першого ступеня, що підтримує цю місію, яка раніше запускала Crew-6, SES O3b mPOWER, USSF-124, а тепер сім місій Starlink", — йдеться в повідомленні.

Clear skies as Falcon 9’s first stage lands on the A Shortfall of Gravitas droneship, completing our 350th launch! pic.twitter.com/ghrTuO4K8D — SpaceX (@SpaceX) May 28, 2024

Нагадаємо, генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск розповів, що компанія витрачає значні ресурси для того, аби протидіяти спробам країни-агресорки Росії заглушити супутниковий зв'язок Starlink в Україні.

На початку травня супутники Ілона Маска Starlink мали підвищене навантаження через велику магнітну бурю. Це була наймасштабніша буря за останні 20 років.