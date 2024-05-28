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Ракета-носитель Space-X стартовала на орбиту с новой партией Starlink

28 мая 2024 19:43
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Ракета-носитель Space-X стартовала на орбиту с новой партией Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде. Фото: скриншот видео
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink . В этот раз запуск состоялся во Флориде, запустили 23 спутника.

Об этом сообщает SpaceX во вторник, 28 мая.

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Миссия STARLINK

Во вторник, 28 мая, в 10:24 по восточному времени, Falcon 9 запустил 23 спутника Starlink на околоземную орбиту по космическому стартовому комплексу 40 (SLC-40). Запуск состоялся на станции космических сил – на мысе Канаверал во Флориде.

"Это был 10-й полет ракеты-носителя первой ступени, поддерживающей эту миссию, ранее запускавшую Crew-6, SES O3b mPOWER, USSF-124, а теперь семь миссий Starlink", — говорится в сообщении.

Напомним, генеральный директор компании SpaceX Илон Маск рассказал, что компания тратит значительные ресурсы для того, чтобы противодействовать попыткам страны-агрессорки России заглушить спутниковую связь Starlink в Украине.

В начале мая спутники Илона Маска Starlink имели повышенную нагрузку из-за большой магнитной бури. Это была самая масштабная буря за последние 20 лет.

Илон Маск
спутник
SpaceX
ракета
Starlink

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