Супутники Starlink вийшли з ладу через велику магнітну бурю

Супутник Starlink. Фото: SpaceX

Супутники Ілона Маска Starlink мають підвищене навантаження через велику магнітну бурю. Це наймасштабніше буря за останні 20 рік.

Про це повідомляє видання Reuters у суботу, 11 травня.

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"Тисячі супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті використовують міжсупутникові лазерні канали для передачі даних між собою в космосі зі швидкістю світла, що дозволяє мережі запропонувати інтернет-покриття по всьому світу", — пише Reuters.

Погана якість Starlink через магнітну бурю

"Прямо зараз відбувається велика геомагнітна сонячна буря. Найбільша за довгий час. Супутники Starlink перебувають під сильним тиском, але поки що тримаються", — написав Ілон Маск у своїй соцмережі "Х".

Major geomagnetic solar storm happening right now. Biggest in a long time. Starlink satellites are under a lot of pressure, but holding up so far. pic.twitter.com/TrEv5Acli2 — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2024

Як повідомляє Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), цей шторм є найбільшим з жовтня 2003 року. Геомагнітна буря силою G5 (перший за значущістю клас у класифікаційній системі федеральної влади) та плями на Сонці, що перевищують загальну площу Землі в 17 разів. За їхніми підрахунками шторм триватиме протягом вихідних, створюючи ризик для навігаційних систем, електромереж і супутникової навігації.

Нагадаємо, що магнітні бурі зберігають свою загрозу для людей. Магнітосфера земної кулі перебуває в значному збудженому стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була на дуже високому рівні.

Також ми повідомляли, що на більшості території України помітили північне сяйво, а також повідомлялося про низку об'єктів, які можуть бути НЛО. Згодом стало відомо, що за такими явищами може стояти потужна магнітна буря, яка вдарила ще наприкінці квітня.