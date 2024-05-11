Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Супутники Starlink вийшли з ладу через масштабну магнітну бурю arrow

Супутники Starlink вийшли з ладу через масштабну магнітну бурю

11 травня 2024 17:58
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Супутники Starlink вийшли з ладу через велику магнітну бурю
Супутник Starlink. Фото: SpaceX
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Супутники Ілона Маска Starlink мають підвищене навантаження через велику магнітну бурю. Це наймасштабніше буря за останні 20 рік.

Про це повідомляє видання Reuters у суботу, 11 травня.

Читайте також:

Як працюють супутники Starlink

"Тисячі супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті використовують міжсупутникові лазерні канали для передачі даних між собою в космосі зі швидкістю світла, що дозволяє мережі запропонувати інтернет-покриття по всьому світу", — пише Reuters.

Погана якість Starlink через магнітну бурю

"Прямо зараз відбувається велика геомагнітна сонячна буря. Найбільша за довгий час. Супутники Starlink перебувають під сильним тиском, але поки що тримаються", — написав Ілон Маск у своїй соцмережі "Х".

Як повідомляє Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), цей шторм є найбільшим з жовтня 2003 року.  Геомагнітна буря силою G5 (перший за значущістю клас у класифікаційній системі федеральної влади) та плями на Сонці, що перевищують загальну площу Землі в 17 разів. За їхніми підрахунками шторм триватиме протягом вихідних, створюючи ризик для навігаційних систем, електромереж і супутникової навігації.

Нагадаємо, що магнітні бурі зберігають свою загрозу для людей. Магнітосфера земної кулі перебуває в значному збудженому стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була на дуже високому рівні.

Також ми повідомляли, що на більшості території України помітили північне сяйво, а також повідомлялося про низку об'єктів, які можуть бути НЛО. Згодом стало відомо, що за такими явищами може стояти потужна магнітна буря, яка вдарила ще наприкінці квітня. 

Ілон Маск
супутник
магнітні бурі
прогнози
Starlink
сонячна система

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина