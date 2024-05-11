Спутники Starlink вышли из строя из-за большой магнитной бури

Супутник Starlink. Фото: SpaceX

Спутники Илона Маска Starlink имеют повышенную нагрузку из-за большой магнитной бури. Это самая масштабная буря за последние 20 лет.

Об этом сообщает издание Reuters в субботу, 11 мая.

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"Тысячи спутников Starlink на низкой околоземной орбите используют межспутниковые лазерные каналы для передачи данных между собой в космосе со скоростью света, что позволяет сети предложить интернет-покрытие по всему миру", — пишет Reuters.

Плохое качество Starlink из-за магнитной бури

"Прямо сейчас происходит большая геомагнитная солнечная буря. Самая большая за долгое время. Спутники Starlink находятся под сильным давлением, но пока держатся", — написал Илон Маск в своей соцсети "Х".

Большой геомагнитный солнечный торм happening right now. Biggest в долгое время. Starlink satellites являются под целым pressure, но держа в себе far. pic.twitter.com/TrEv5Acli2 — Elon Musk (@elonmusk) 11 мая 2024

Как сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA ), этот шторм является самым большим с октября 2003 года. Геомагнитная буря силой G5 (первый по значимости класс в классификационной системе федеральной власти) и пятна на Солнце, превышающие общую площадь Земли в 17 раз. По их подсчетам шторм будет продолжаться в течение выходных, создавая риск навигационных систем, электросетей и спутниковой навигации.

Напомним, что магнитные бури сохраняют свою угрозу людям. Магнитосфера земного шара находится в значительном возбужденном состоянии, а в течение последних 24 часов солнечная активность была на очень высоком уровне.

Также мы сообщали, что на большинстве территории Украины заметили северное сияние, а также сообщалось о ряде объектов, которые могут быть НЛО. Впоследствии стало известно, что за такими явлениями может стоять мощная магнитная буря, ударившая еще в конце апреля.