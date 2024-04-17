Посол РФ попередив Ілона Маска про загрозу ядерного удару по Україні, — Forbes

Ілон Маск. Фото: скриншот focus.ua

Український "напад" на Крим призведе до застосування ядерної зброї. Про це мільярдера Ілона Маска попередив посол Росії в США Анатолій Антонов.

Як повідомило у вівторок, 16 квітня, видання Forbes про це засновник компанії SpaceX особисто розповів своєму біографу Волтеру Айзексону.

Читайте також:

Як Ілон Маск коментує можливість ядерного удару РФ по Україні

На думку Маска, еслакація в Україні може призвести до ядерної війни, а відповідальність за це частково буде на Starlink. Зі слів засновника компанії SpaceX, українські виробники розробили ескадру роботизованих безпілотних підводних човнів, "наповнених вибухівкою". Ці дрони, за інформацією підприємця, здатні автономно перетнути Чорне море та влаштувати засідку флоту РФ. В Україні перепроєктували супутникову систему Starlink від SpaceX, завдяки чому розробили передову навігаційну технологію для керування підводнимм човнами під час секретної місії. Коли ж виявилось, що на околицях Криму вимкнене покриття Starlink, Київ нібито "благав" Маска активувати його й отримав відмову.

У соцмережі Х мільярдер попередив Президента України Володимира Зеленського, що "спроба повернути Крим призведе до масової загибелі, ймовірно, провалу та ризику ядерною війною". Російського ж посла Маск запевнив, що Starlink використовувався лише в оборонних цілях.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск порівняв імовірний вступ України до НАТО з початком фільму про ядерний апокаліпсис.

Також ми писали про те, що Маск назвав дату презентації роботаксі від Tesla. Побачити винахід можна буде в серпні.