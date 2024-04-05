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Ілон Маск зробив скандальну заяву щодо слів Блінкена про вступ України до НАТО

5 квітня 2024 13:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ілон Маск зробив скандальну заяву щодо слів Блінкена про вступ України до НАТО
Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував заяву держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена про вступ України до НАТО. Він порівняв це із початком фільму про ядерний апокаліпсис.

Про це Ілон Маск написав у соцмережі X у п'ятницю, 5 квітня.

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"Саме так починається фільм про ядерний апокаліпсис", — заявив Маск у коментарі до виступу Блінкена.

Мільярдер також опублікував відео з фільму про ядерні вибухи, панічну втечу та загибель людей.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен заявив, що потрібно створити "дорожню карту" для вступу України до НАТО напередодні саміту, який відбудеться у липні. За його словами, наша держава несумнівно стане членом Альянсу, але для цього слід мати чіткі розуміння та підготовку.

Також держсекретар США розповідав, що Україна виконує рекомендації союзників для наближення вступу до НАТО. Про це свідчить прогрес у сфері безпеки та оборони, а також у боротьбі з корупцією.

США
НАТО
Ілон Маск
Ентоні Блінкен
Україна

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