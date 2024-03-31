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Ілон Маск заявив, що Україна втратить Одесу та дав пораду про переговори — деталі

31 березня 2024 02:38
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Ілон Маск заявив, що Україна втратить Одесу та дав пораду про переговори — деталі
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Фото: Reuters
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Власник соцмережі X, американський мільярдер та засновник компанії SpaceX Ілон Маск вкотре взявся давати поради Україні про війну, яку розв'язала Росія. Він вважає, що у разі тривалої війни буде окупована Одеса й інші території.

Про це Ілон Маск висловився у соцмережі X.

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Ілон Маск заявив, що спроби України "атакувати велику армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля та потужну артилерію" є трагедією. Мовляв, ЗСУ не вистачає броні та переваги у повітрі.

Твіттер Ілона Маска
Пост Ілона Маска у соцмережі X. Фото: скриншот

"Це було трагічною втратою життя для України – атакувати більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля та сильнішу артилерію, коли Україні не вистачало броні чи переваги в повітрі! Будь-який дурень міг це передбачити. Рік тому я рекомендував Україні закріпитися і задіяти всі ресурси для оборони. Навіть тоді важко утримувати землю, яка не має сильних природних бар’єрів", — написав Ілон Маск.

Ілон Маск заявив що Україна втратить Одесу

Також мільярдер написав, що Росія не зможе окупувати всю територію України через опір населення. Попри це, він вважає, що окупанти зможуть загарбати ще нові міста і серед них, як він вважає, опиниться навіть Одеса.

"Немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну, оскільки місцевий опір буде надзвичайно сильним на заході, але Росія точно отримає більше землі, ніж вона має сьогодні. Чим довше триватиме війна, тим більше території завойовуватиме Росія, поки не вдарить над Дніпром, який важко подолати. Але якщо війна триватиме досить довго, впаде і Одеса. Чи втратить Україна весь доступ до Чорного моря чи ні, на мій погляд, справжнє питання, яке залишається. Я рекомендую врегулювання шляхом переговорів до того, як це станеться", — йдеться в дописі. 

Нагадаємо, що космічна компанія SpaceX власником якої є Ілон Маск, створює мережу із сотень супутників-шпигунів, а в навіть США почали розслідування через те, що російські загарбники застосовують термінали Starlink у війні проти України

війна
Ілон Маск
переговори
Україна
SpaceX
Росія

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