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Илон Маск заявил, что Украина потеряет Одессу и дал совет о переговорах — детали

31 марта 2024 02:38
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Илон Маск заявил, что Украина потеряет Одессу и дал совет о переговорах — детали
Основатель компании SpaceX Илон Маск. Фото: Reuters
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Владелец соцсети X, американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск в очередной раз принялся давать советы Украине о войне, которую развязала Россия. Он считает, что в случае продолжительной войны будет оккупирована Одесса и другие территории.

Об этом Илон Маск высказался в соцсети X.

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Илон Маск заявил, что попытки Украины "атаковать большую армию, имевшую глубокую оборону, минные поля и мощную артиллерию" являются трагедией. Мол, ВСУ не хватает брони и преимущества в воздухе.

Твиттер Илона Маска
Пост Илона Маска в соцсети X. Фото: скриншот

"Это было трагической потерей жизни для Украины – атаковать большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и более сильную артиллерию, когда Украине не хватало брони или преимущества в воздухе! Любой дурак мог это предвидеть. Год назад я рекомендовал Украине закрепиться и задействовать все ресурсы для обороны. Даже тогда трудно удерживать землю, не имеющую сильных природных барьеров", — написал Илон Маск.

Илон Маск заявил, что Украина потеряет Одессу

Также миллиардер написал, что Россия не сможет оккупировать всю территорию Украины из-за сопротивления населения. Несмотря на это, он считает, что оккупанты смогут захватить еще новые города и среди них, как он считает, окажется даже Одесса.

"Нет никакого шанса, что Россия заберет всю Украину, поскольку местное сопротивление будет чрезвычайно сильным на западе, но Россия точно получит больше земли, чем она имеет сегодня. Чем дольше будет длиться война, тем больше территории будет завоевывать Россия, пока не ударит над Днепром, который трудно преодолеть. Но если война продлится достаточно долго, падет и Одесса. Потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю или нет, на мой взгляд, настоящий вопрос, который остается. Я рекомендую урегулирование путем переговоров до того, как это произойдет", — говорится в сообщении.

Напомним, что космическая компания SpaceX владельцем которой является Илон Маск, создает сеть из сотен спутников-шпионов, а в США даже начали расследование из-за того, что российские захватчики применяют терминалы Starlink в войне против Украины.

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Илон Маск
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Россия

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