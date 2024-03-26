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Супутникові термінали Starlink нелегально продають у всьому світі, — Bloomberg

26 березня 2024 16:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Супутникові термінали Starlink нелегально продають у всьому світі, — Bloomberg
Термінали Starlink продають на світовому чорному ринку. Фото: Cate Dingley/Bloomberg
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Термінали супутникового зв'язку Starlink переправляють контрабандою. Через це вони доступні на чорному ринку в усьому світі.

Про це повідомляє Bloomberg.

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В яких країнах нелегально використовують Starlink

Урядовий чиновник Ємену, де триває десятирічна війна, визнав, що Starlink в цій країні широко використовується. За його словами, населення ладне кинути виклик ворогуючим фракціям, зокрема повстанцям-хуситам, аби лиш отримати термінали для ділового й особистого зв'язку та уникнути повільного інтернету, який хоча й доступний, але часто є цензурованим.

Є супутникові термінали і в Судані, попри те, що там вже рік триває громадянська війна, яка призвела до звинувачень у злочинах проти людяності й геноциді та змусила мільйони людей тікати зі своїх домівок. Західні дипломати стверджують, що звичайний інтернет у Судані не працює з початку лютого. У припиненні обслуговування суданські збройні сили та сили швидкої підтримки звинувачують один одного. Директор мобільного оператора Zain Sudan пояснює неможливість відновлення мережі тим, що інженерам його компанії не вдалося дістатися до частини країни через відсутність безпеки та палива. Starlink проходять реєстрацію в Дубаї, після чого їх транспортують літаком до Уганди, а потім автотранспортом ввозять до суданського регіону Дарфур.

"З моменту початку війни в Дарфурі багато людей привозять пристрої Starlink та використовують їх для бізнесу. Люди платять від двох до трьох доларів за годину, тому це дуже хороший  бізнес", — розповів виданню трейдер Харун Мохамед, який транспортує товари через кордон до Чаду та Південного Судану.

Уряд Південної Африки, де народився Ілон Маск, ще не схвалив заявку Starlink на роботу, однак торгівля терміналами там вже процвітає. У групах Facebook постачальники пропонують придбати та активізувати супутники в Мозамбіку, де в цих приборів є ліцензія, а потім доставити їх через кордон клієнтам із Південної Африки.

У Зімбабве влада у відповідь на онлайн-рекламу Starlink пригрозила рейдами. Ціни на супутникові термінали там коливаються від 700 до 2 000 доларів. Урядові чиновники сподіваються, що в Гані та Зімбабве дозволять ліцензовані послуги.

Цьогорічні урядові заходи щодо незаконних терміналів у Казахстані майже не вплинули на використання Starlink, але призвели до зростання цін на чорному ринку.

Продаються комплекти Starlink і у Венесуелі, де фізичні та юридичні особи вже майже десять років підпадають під санкції США. Клієнти обходять заборону, сплачуючи за глобальний план обслуговування за допомогою міжнародної кредитної картки.

Нагадаємо, у США почали розслідування щодо компанії бізнесмена Ілона Маска SpaceX через те, що російські загарбники застосовують термінали Starlink у війні проти України. А на початку березня стало відомо, що Ілон Маск подав до суду на розробника проєкту штучного інтелекту ChatGPT.

Ілон Маск
супутник
нелегали
Starlink
термінали

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