Спутниковые терминалы Starlink нелегально продают по всему миру, — Bloomberg

Терминалы Starlink продают на мировом черном рынке. Фото: Cate Dingley/Bloomberg

Терминалы спутниковой связи Starlink переправляются контрабандой. Из-за этого они доступны на черном рынке во всем мире.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Нелегальная торговля терминалами является глобальной проблемой и ставит под сомнение контроль компании SpaceX над ними.

В каких странах нелегально используют Starlink

Правительственный чиновник Йемена, где идет десятилетняя война, признал, что Starlink в этой стране широко используется. По его словам, население готово бросить вызов враждующим фракциям, в частности повстанцам-хуситам, чтобы получить терминалы для деловой и личной связи и избежать медленного интернета, который хотя и доступен, но часто цензурирован.

Есть спутниковые терминалы и в Судане, несмотря на то, что там уже год идет гражданская война, которая привела к обвинениям в преступлениях против человечности и геноциде и заставила миллионы людей бежать из своих домов. Западные дипломаты утверждают, что обычный интернет в Судане не работает с начала февраля. В прекращении обслуживания суданские вооруженные силы и силы скорой поддержки обвиняют друг друга. Директор мобильного оператора Zain Sudan объясняет невозможность возобновления сети тем, что инженерам его компании не удалось добраться до части страны из-за отсутствия безопасности и топлива. Starlink проходят регистрацию в Дубае, после чего их транспортируют на самолете в Уганду, а затем автотранспортом ввозят в суданский регион Дарфур.

"С момента начала войны в Дарфуре многие люди привозят устройства Starlink и используют их для бизнеса. Люди платят от двух до трех долларов в час, поэтому это очень хороший бизнес", — рассказал изданию трейдер Харун Мохамед, который транспортирует товары через границу в Чад и Южный Судан.

Правительство Южной Африки, где родился Илон Маск, еще не одобрило заявку Starlink на работу, однако торговля терминалами там уже процветает. В группах Facebook поставщики предлагают приобрести и активизировать спутники в Мозамбике, где у этих приборов есть лицензия, а затем доставить их через границу клиентам из Южной Африки.

В Зимбабве власти в ответ на онлайн-рекламу Starlink пригрозили рейдами. Цены на спутниковые терминалы там колеблются от 700 до 2 000 долларов. Правительственные чиновники надеются, что в Гане и Зимбабве разрешат лицензированные услуги.

Нынешние правительственные меры по незаконным терминалам в Казахстане почти не повлияли на использование Starlink, но привели к росту цен на черном рынке.

Продаются комплекты Starlink и в Венесуэле, где физические и юридические лица уже около десяти лет подпадают под санкции США. Клиенты обходят запрет, оплачивая глобальный план обслуживания с помощью международной кредитной карты.

Напомним, в США начали расследование в отношении компании бизнесмена Илона Маска SpaceX из-за того, что российские захватчики применяют терминалы Starlink в войне против Украины. А в начале марта стало известно, что Илон Маск подал в суд на разработчика проекта искусственного интеллекта ChatGPT.