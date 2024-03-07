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Демократи в Палаті представників США розслідують застосування Starlink росіянами

7 березня 2024 18:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Демократи в Палаті представників США розслідують застосування Starlink росіянами
Палата представників США. Фото: abcnews.go.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Демократи в Палаті представників Сполучених Штатів Америки почали розслідування щодо компанії бізнесмена Ілона Маска SpaceX через застосування терміналів супутникового зв'язку Starlink російськими загарбниками. Окупанти використовують їх у війні проти України.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на двох законодавців у четвер, 7 березня.

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Застосування окупантами Starlink

Демократи в Палаті представників США Джеймі Раскін і Роберт Гарсія заявили, що вони стурбовані повідомленнями розвідки України щодо використання російською армією терміналів Starlink.

Вони попередили очільницю SpaceX Гвінн Шотвелл, що можливе використання окупантами Starlink становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США. 

"Ми стурбовані тим, що ви, можливо, не маєте належних запобіжних заходів і політики", — йдеться в документі, який відправили Шотвелл.

Нагадаємо, керівник військової розвідки України Кирило Буданов підтвердив те, що росіяни використовують на фронті тисячі систем Starlink. За його словами, термінали було куплено через російські фірми, які придбали їх у посередників через сусідні з РФ країни. 

Також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що спілкувався із засновником SpaceX Ілоном Маском щодо використання армією РФ систем супутникового зв'язку Starlink на фронті ще до того, як це стало відомо в суспільстві. За його словами, є спосіб, завдяки якому можна зробити так, аби російські Starlink не працювали на полі бою. 

Додамо, українські десантники знищили термінал Starlink, який росіяни використовували в зоні бойових дій. Його вдалося виявити завдяки вправній роботі українських операторів безпілотних літальних апаратів.

США
війна
Ілон Маск
Україна
SpaceX
окупанти
Starlink

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