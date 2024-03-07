Демократы в Палате представителей США расследуют применение Starlink россиянами

Палата представителей США. Фото: abcnews.go.com

Демократы в Палате представителей Соединенных Штатов Америки начали расследование в отношении компании бизнесмена Илона Маска SpaceX из-за применения терминалов спутниковой связи Starlink российскими захватчиками. Оккупанты используют их в войне против Украины.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух законодателей в четверг, 7 марта.

Читайте также:

Применение оккупантами Starlink

Демократы в Палате представителей США Джейми Раскин и Роберт Гарсия заявили, что они обеспокоены сообщениями разведки Украины об использовании российской армией терминалов Starlink.

Они предупредили главу SpaceX Гвинн Шотвелл, что возможное использование оккупантами Starlink представляет серьезную угрозу безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США.

"Мы обеспокоены тем, что у вас, возможно, нет надлежащих мер и политики", — говорится в документе, который отправили Шотвелл.

Напомним, руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов подтвердил, что россияне используют на фронте тысячи систем Starlink. По его словам, терминалы были куплены у российских фирм, которые приобрели их у посредников через соседние с РФ страны.

Также министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что общался с основателем SpaceX Илоном Маском по использованию армией РФ систем спутниковой связи Starlink на фронте еще до того, как стало известно в обществе. По его словам, есть способ, благодаря которому можно сделать так, чтобы российские Starlink не работали на поле боя.

Добавим, украинские десантники уничтожили терминал Starlink, который россияне использовали в зоне боевых действий. Его удалось обнаружить благодаря искусной работе украинских операторов беспилотных летательных аппаратов.