Ілон Маск подав до суду на розробників ChatGPT OpenAI

Ілон Маск. Фото: Х

Американський мільярдер, генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск подав до суду на розробника проєкту штучного інтелекту ChatGPT — компанію OpenAI та її головного виконавчого директора Сема Альтмана. Маск заявив, що Альтман порушив місії засновника стартапу зі штучного інтелекту і поставив прибуток вище, ніж користь людству.

Про це у суботу, 2 березня, повідомило Bloomberg.

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OpenAI, як стверджує Маск, була перетворена на де-факто дочірню компанію Microsoft із закритим вихідним кодом. Нове правління OpenAI удосконалює ШІ, щоб нібито "максимізувати прибуток для Microsoft, а не на благо людства".

"Внутрішні деталі мовної моделі GPT-4 відомі лише OpenAI і, за наявною інформацією, Microsoft. Отже, GPT-4 є протилежністю "відкритого ШІ", — заявив він.

Крім того, Маск вважає, що мовна модель GPT-4 закрита з комерційних міркувань Microsoft. Він закликає компанію повернутися до відкритого вихідного коду.

Також він стверджує, що OpenAI "спотворила" цілі та завдання, які були поставлені під час заснування стартапу.

Врешті глава Tesla запросив судову заборону, щоб завадити OpenAI, Альтману та Microsoft отримувати прибуток від технології AGI.

OpenAI "категорично не згодна" з позовом Ілона Маска.

"Маск був одним із засновників OpenAI і входив до ради директорів, але пішов з неї у 2018 році. У березні 2023 року він створив компанію у сфері ШІ під назвою X.AI. Виходячи з цього в OpenAI припустили, що приводом для позову могло стати те, що "Ілон шкодує, що сьогодні не бере участі в роботі компанії", — пише видання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни використовують на фронті термінали супутникового звʼязку Starlink.

Після чого Ілон Маск заявив, що категорично заперечує, що SpaceX продає термінали російській армії.

Також Маск заявив, що "не існує жодного шансу", що російський диктатор Володимир Путін програє у війні проти України. Мільярдер закликав уряд США припинити допомагати Україні, аби війна закінчилася швидше.