Маск відреагував на інформацію, що SpaceX продає Росії Starlink

Американський бізнесмен Ілон Маск. Фото: REUTERS

Американський бізнесмен Ілон Маск прокоментував інформацію про те, що його компанія SpaceX продає термінали супутникового зв'язку Starlink російським загарбникам. За його словами, це "категорично неправда".

Про це Ілон Маск написав у соцмережі Х у неділю, 11 лютого.

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"У низці хибних повідомлень новин стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink. Це категорично неправда. Наскільки нам відомо, жоден Starlink не продавався прямо або побічно в Росію", — зазначив Маск.

Під його публікацією в коментарях користувач Х запитав засновника SpaceX, чи дізнається компанія, якщо термінал активований в Росії.

"Супутники Starlink не закриватимуть зв'язок в Росії", — відповів Маск.

Скриншот повідомлення з сторінки Ілона Маска в мережі Х

Інформація щодо використання Росією Starlink на фронті

Нагадаємо, що мережею шириться інформація, згідно з якою Росія почала закуповувати та використовувати на фронті термінали супутникового зв'язку Starlink компанії Ілона Маска SpaceX. Поставки в РФ, імовірно, здійснюються через треті країни.

Також ми повідомляли, що представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що російські окупанти використовують Starlink в Україні.

Додамо, що з'явилися докази використання росіянами Starlink на передовій. Про це свідчить аналіз аудіоперехоплення, відповідно до якого інтернет-доступ було організовано за допомогою встановлення терміналів Starlink.