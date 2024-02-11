Маск отреагировал на информацию, что SpaceX продает России Starlink

Американский бизнесмен Илон Маск. Фото: REUTERS

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал информацию о том, что его компания SpaceX продает терминалы спутниковой связи Starlink российским захватчикам. По его словам, это "категорически неправда".

Об этом Илон Маск написал в соцсети Х в воскресенье, 11 февраля.

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"В ряде ложных сообщений новостей утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорически неправда. Насколько нам известно, ни один Starlink не продавался прямо или косвенно в Россию", — отметил Маск.

Под его публикацией в комментариях пользователь Х спросил учредителя SpaceX, узнает ли компания, если терминал активирован в России.

"Спутники Starlink не будут закрывать связь в России", — ответил Маск.

Скриншот сообщения со страницы Илона Маска в сети Х

Информация об использовании Россией Starlink на фронте

Напомним, что сетью распространяется информация, согласно которой Россия начала закупать и использовать на фронте терминалы спутниковой связи Starlink компании Илона Маска SpaceX. Поставки в РФ, вероятно, производятся через третьи страны.

Также мы сообщали, что представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил, что российские оккупанты используют Starlink в Украине.

Добавим, что появились доказательства использования россиянами Starlink на передовой. Об этом свидетельствует анализ аудиоперехвата, согласно которому интернет-доступ был организован посредством установки терминалов Starlink.