Илон Маск подал в суд на разработчиков ChatGPT OpenAI

Илон Моск. Фото: Х

Американский миллиардер, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск подал в суд на разработчика проекта искусственного интеллекта ChatGPT — компанию OpenAI и ее главного исполнительного директора Сэма Альтмана. Маск заявил, что Альтман нарушил миссии основателя стартапа по искусственному интеллекту и поставил прибыль выше, чем пользу человечеству.

Об этом в субботу, 2 марта, сообщило Bloomberg.

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OpenAI, как утверждает Маск, была превращена в де-факто дочернюю компанию Microsoft с закрытым исходным кодом. Новое правление OpenAI совершенствует ИИ, чтобы якобы "максимизировать прибыль для Microsoft, а не во благо человечества".

"Внутренние детали языковой модели GPT-4 известны только OpenAI и, по имеющейся информации, Microsoft. Следовательно, GPT-4 является противоположностью "открытого ИИ", — заявил он.

Кроме того, Маск считает, что языковая модель GPT-4 закрыта по коммерческим соображениям Microsoft. Он призывает компанию вернуться к открытому исходному коду.

Также он утверждает, что OpenAI "исказила" цели и задачи, поставленные во время основания стартапа.

В конце концов глава Tesla пригласил судебный запрет помешать OpenAI, Альтману и Microsoft получать прибыль от технологии AGI.

OpenAI "категорически не согласна" с иском Илона Маска.

"Маск был одним из основателей OpenAI и входил в совет директоров, но ушел из нее в 2018 году. В марте 2023 года он создал компанию в сфере ИИ под названием X.AI. Исходя из этого в OpenAI предположили, что поводом к иску могло стать то, что "Илон сожалеет, что сегодня не участвует в работе компании", — пишет издание.

Напомним, ранее стало известно, что россияне используют на фронте терминалы спутниковой связи Starlink.

После чего Илон Маск заявил, что категорически отрицает, что SpaceX продает терминалы российской армии.

Также Маск заявил, что "не существует никакого шанса", что российский диктатор Владимир Путин проигрывает в войне против Украины. Миллиардер призвал правительство США прекратить помогать Украине, чтобы война закончилась быстрее.