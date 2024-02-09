Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Маск прокоментував інтерв'ю Путіна — чи підтримав він диктатора РФ arrow

Маск прокоментував інтерв'ю Путіна — чи підтримав він диктатора РФ

9 лютого 2024 17:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Маск прокоментував інтерв'ю Путіна — чи підтримав він диктатора РФ
Американський бізнесмен Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Американський бізнесмен Ілон Маск прокоментував інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна журналісту Такеру Карлсону. Зокрема, він звернув увагу на міркування про використання Сполученими Штатами Америки долара "як зброї".

Свої коментарі Ілон Маск написав під дописами у соцмережі X у п'ятницю, 9 лютого.

Читайте також:

Реакція Маска на інтерв'ю Путіна

Мільярдера зацікавила "історична розповідь" російського диктатора, який згадав київського князя Олега. Він назвав його "непоганим хлопцем".

null
Коментар Маска. Фото: скриншот

Маск також прокоментував слова Путіна про використання США долара "як зброї".

null
Коментар Маска. Фото: скриншот

"Ми самі себе переграли, це було дурним рішенням", — заявив він.

Нагадаємо, американський журналіст Такер Карлсон опублікував інтерв'ю із Путіним. Глава Кремля заявив, що хоче домогтися вирішення "ситуації в Україні" шляхом переговорів.

Загалом російський диктатор не сказав нічого нового та повторював "заїжджені" тези. Його розмова з журналістом не стала сенсацією для західних ЗМІ, адже видання обмежилися невеликими матеріалами.

росія
володимир путін
Ілон Маск
журналісти
інтерв'ю

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі