Маск прокоментував інтерв'ю Путіна — чи підтримав він диктатора РФ
Американський бізнесмен Ілон Маск прокоментував інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна журналісту Такеру Карлсону. Зокрема, він звернув увагу на міркування про використання Сполученими Штатами Америки долара "як зброї".
Свої коментарі Ілон Маск написав під дописами у соцмережі X у п'ятницю, 9 лютого.
Реакція Маска на інтерв'ю Путіна
Мільярдера зацікавила "історична розповідь" російського диктатора, який згадав київського князя Олега. Він назвав його "непоганим хлопцем".
Маск також прокоментував слова Путіна про використання США долара "як зброї".
"Ми самі себе переграли, це було дурним рішенням", — заявив він.
Нагадаємо, американський журналіст Такер Карлсон опублікував інтерв'ю із Путіним. Глава Кремля заявив, що хоче домогтися вирішення "ситуації в Україні" шляхом переговорів.
Загалом російський диктатор не сказав нічого нового та повторював "заїжджені" тези. Його розмова з журналістом не стала сенсацією для західних ЗМІ, адже видання обмежилися невеликими матеріалами.
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