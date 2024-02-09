Маск прокомментировал интервью Путина — поддержал ли он диктатора РФ

Американский бизнесмен Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал интервью российского диктатора Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. В частности, он обратил внимание на рассуждения об использовании Соединенными Штатами Америки доллара "как оружия".

Свои комментарии Илон Маск написал в соцсети X в пятницу, 9 февраля.

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Реакция Маска на интервью Путина

Миллиардера заинтересовал "исторический рассказ" российского диктатора, вспомнившего киевского князя Олега. Он назвал его "неплохим парнем".

Комментарий Маска. Фото: скриншот

Маск также прокомментировал слова Путина об использовании США доллара в "качестве оружия".

Комментарий Маска. Фото: скриншот

"Мы сами себя переиграли, это было глупым решением", — заявил он.

Напомним, американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным. Глава Кремля заявил, что хочет добиться решения "ситуации в Украине" путем переговоров.

В общем российский диктатор не сказал ничего нового и повторял "заезженные" тезисы. Его разговор с журналистом не стал сенсацией для западных СМИ, ведь издание ограничилось небольшими материалами.