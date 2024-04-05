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Илон Маск сделал скандальное заявление относительно слов Блинкена о вступлении Украины в НАТО

5 апреля 2024 13:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Илон Маск сделал скандальное заявление относительно слов Блинкена о вступлении Украины в НАТО
Американский миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал заявление госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена о вступлении Украины в НАТО. Он сравнил это с началом фильма о ядерном апокалипсисе.

Об этом Илон Маск написал в соцсети X в пятницу, 5 апреля.

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"Именно так начинается фильм о ядерном апокалипсисе", — заявил Маск в комментарии к выступлению Блинкена.

Миллиардер также опубликовал видео из фильма о ядерных взрывах, паническом побеге и гибели людей.

Напомним, Энтони Блинкен заявил, что нужно создать "дорожную карту" для вступления Украины в НАТО в преддверии саммита, который состоится в июле. По его словам, наше государство несомненно станет членом Альянса, но для этого следует иметь четкие понимания и подготовку.

Также госсекретарь США рассказывал, что Украина выполняет рекомендации союзников по приближению вступления в НАТО. Об этом свидетельствует прогресс в области безопасности и обороны, а также в борьбе с коррупцией.

США
НАТО
Илон Маск
Энтони Блинкен
Украина

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