Илон Маск сделал скандальное заявление относительно слов Блинкена о вступлении Украины в НАТО

Американский миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал заявление госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена о вступлении Украины в НАТО. Он сравнил это с началом фильма о ядерном апокалипсисе.

Об этом Илон Маск написал в соцсети X в пятницу, 5 апреля.

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Это literally how the nuclear apocalypse movie starts https://t.co/g28nCvn3cO — Elon Musk (@elonmusk) 5 апреля 2024

Реакция Маска на заявление Блинкена

"Именно так начинается фильм о ядерном апокалипсисе", — заявил Маск в комментарии к выступлению Блинкена.

Миллиардер также опубликовал видео из фильма о ядерных взрывах, паническом побеге и гибели людей.

Напомним, Энтони Блинкен заявил, что нужно создать "дорожную карту" для вступления Украины в НАТО в преддверии саммита, который состоится в июле. По его словам, наше государство несомненно станет членом Альянса, но для этого следует иметь четкие понимания и подготовку.

Также госсекретарь США рассказывал, что Украина выполняет рекомендации союзников по приближению вступления в НАТО. Об этом свидетельствует прогресс в области безопасности и обороны, а также в борьбе с коррупцией.